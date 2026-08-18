Кобяков: выступление Путина на ПМЭФе всегда ждет весь мир
Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вызывает интерес у аудитории по всему миру. Об этом заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью ТАСС.
По его словам, одним из ключевых элементов ПМЭФа остается пленарная сессия с участием российского лидера и глав других государств.
Как писали «Ведомости» со ссылкой на Mediascope 10 июня, телетрансляцию пленарного заседания ПМЭФа 5 июня с участием Путина хотя бы одну минуту в прямом эфире посмотрели 10,7 млн россиян старше четырех лет. В 2026 г. трансляцию показывали четыре телеканала – «Первый канал», «Россия 24», «Общественное телевидение России» (ОТР) и «Соловьев Live». Больше всего телезрителей смотрели трансляцию на «Первом канале». Вещатель показывал ее с перерывом: охват телетрансляции с 18:04 до 19:53 мск у него составил 4,6 млн человек, а в период с 16:20 по 17:11 – 2,3 млн человек. Второе место по охвату делят «Россия 24» и ОТР (по 2,9 млн человек), третье – у «Соловьев Live» (680 400 человек).
5 июня в ходе третьего дня ПМЭФа Путин сообщил о структурной мировой трансформации, роли БРИКС, технологиях будущего, стремлении к доминированию в сфере ИИ и экономических показателях РФ. Помимо российского лидера на ПМЭФе выступили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан и зампредседателя КНР Хань Чжэн.
В рамках своего выступления российский лидер рассказал о том, что рост российского ВВП за январь – апрель 2026 г. составил 0,2% в годовом выражении. По его оценке, страна оказалась на том уровне, «в котором страны Еврозоны живут многие годы». Президент выступил с инициативой отложить снижение порога выручки для уплаты НДС (сейчас – 20 млн руб.) и зафиксировать его на текущем уровне, а также анонсировал переезд из Москвы в регионы ряда крупных госкомпаний, включая РЖД.