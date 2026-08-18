Путин проведет заседание Госсовета по структурным изменениям в экономике

По данным Счетной палаты, в I квартале 2026 г. число регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 с 46 годом раньше. Наибольшее отношение дефицита к доходам зафиксировано в Еврейской АО (50,5%), Кемеровской области (50%), Вологодской области (32,9%) и Республике Коми (32,7%). По данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия дефицит бюджета зафиксирован уже в 65 регионах.