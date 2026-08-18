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Путин проведет заседание Госсовета по структурным изменениям в экономике

Елена Вострикова

Президент России Владимир Путин 19 августа проведет заседание Государственного совета, посвященное реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 г. Об этом сообщили в Кремле.

С докладом в ходе заседания выступит вице-премьер Александр Новак. Министр финансов Антон Силуанов расскажет об обеспечении сбалансированности бюджетов российских регионов в 2026–2029 гг.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко доложит о работе с регионами по достижению социологических показателей национальных целей развития страны.

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Еще 14 августа «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что на совете по стратегическому развитию у Путина планируется обсудить состояние региональных бюджетов и меры по улучшению региональных финансов, которые испытывают давление из-за охлаждения экономической активности.

Одна из обсуждаемых мер – перенос выплат по бюджетным кредитам со сроком погашения в 2027–2029 гг. за пределы 2030 г. В середине июля с таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин, инициативу поддержал Путин. Сообщалось, что Минфин рассмотрит этот вопрос при подготовке федерального бюджета на следующую трехлетку.

Собянин отмечал, что ситуация с региональными бюджетами остается сложной из-за неравномерного поступления доходов и дефицита казны в ряде субъектов. Ранее проблему удавалось решать с помощью бюджетных кредитов, однако из-за ограниченных возможностей федерального бюджета регионы вынуждены увеличивать коммерческие заимствования, пояснял мэр столицы.

По данным Счетной палаты, в I квартале 2026 г. число регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 с 46 годом раньше. Наибольшее отношение дефицита к доходам зафиксировано в Еврейской АО (50,5%), Кемеровской области (50%), Вологодской области (32,9%) и Республике Коми (32,7%). По данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия дефицит бюджета зафиксирован уже в 65 регионах.

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