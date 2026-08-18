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Ушаков ответил на сообщения о «тихой дипломатии» России и США

Елена Вострикова

Дипломатия обычно всегда идет по-тихому, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так он прокомментировал сообщения иностранных СМИ о «тихой дипломатии» между Москвой и Вашингтоном.

«Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления, наверное», – сказал Ушаков.

18 августа Financial Times (FT) сообщила, что председатель Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший во время визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) провел «тихие» переговоры с представителями Кремля. Среди его собеседников, по словам одного из источников газеты, был советник президента России Антон Кобяков.

По данным FT, перед поездкой в Россию Кук получил дипломатический паспорт и прошел необходимые инструктажи. Два источника издания утверждали, что в Вашингтоне рассчитывали использовать таких нестандартных посредников, как Кук, для выхода из дипломатического тупика в процессе урегулирования конфликта на Украине.

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