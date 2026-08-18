Ушаков ответил на сообщения о «тихой дипломатии» России и США

По данным FT, перед поездкой в Россию Кук получил дипломатический паспорт и прошел необходимые инструктажи. Два источника издания утверждали, что в Вашингтоне рассчитывали использовать таких нестандартных посредников, как Кук, для выхода из дипломатического тупика в процессе урегулирования конфликта на Украине.