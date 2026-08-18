Казахстан усилит защиту нефтегазовых объектов в Каспийском море
Казахстан усилит антитеррористическую защиту нефтегазовых объектов на Каспии. Об этом объявили в министерствt энергетики республики, пишет «РИА Новости» со ссылкой на приказ.
«Хозяйствующие субъекты нефтегазовой отрасли», то есть собственники, владельцы, руководители или должностные лица этих объектов, должны будут предоставить место для размещения сил и средств морского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
Место размещения штаба должно вмещать не менее 10 сотрудников, иметь вертолетную площадку, а также находиться не далее 23 км от морских производственных объектов. Расходы на защиту будут покрывать сами недропользователи. Объем и порядок оплаты власти определят по согласованию.
Приказ казахстанского министерства опубликован на фоне украинских атак в Каспийском море. В частности, в конце июля атаке подверглось иранское судно. Украинская сторона заявила, что атакованные суда на Каспии перевозят военные грузы. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной.
В МИД РФ назвали удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море актом агрессии и нарушением норм международного права.