Казахстан усилит защиту нефтегазовых объектов в Каспийском море

Место размещения штаба должно вмещать не менее 10 сотрудников, иметь вертолетную площадку, а также находиться не далее 23 км от морских производственных объектов. Расходы на защиту будут покрывать сами недропользователи. Объем и порядок оплаты власти определят по согласованию.