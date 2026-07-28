МИД России назвал атаку Украины на иранское судно актом агрессии

25 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя опубликованный в тот же день отчет СБУ об атаке на суда в Каспийском море, заявлял о том, что они якобы перевозили военные грузы. Иранский МИД, в свою очередь, заявил о нападении Киева на торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.