МИД России назвал атаку Украины на иранское судно актом агрессии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море актом агрессии и нарушением норм международного права. Ее слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.
«Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», – сказала Захарова.
Она добавила, что нападения на гражданские суда в Каспийском море создают угрозу региональной безопасности прикаспийских государств. По мнению представителя МИДа, подобные действия свидетельствуют о стремлении Киева расширить географию атак.
Захарова подчеркнула, что Каспийское море должно оставаться зоной мира, добрососедства и сотрудничества и быть свободным от военных инцидентов.
25 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя опубликованный в тот же день отчет СБУ об атаке на суда в Каспийском море, заявлял о том, что они якобы перевозили военные грузы. Иранский МИД, в свою очередь, заявил о нападении Киева на торговое судно. В Тегеране назвали произошедшее актом агрессии, а позицию Киева по отношению к Тегерану – иррациональной и враждебной. МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста. Глава внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи говорил, что Киев атаковал иранское торговое судно, чтобы втянуть Европу в войну.
27 июля иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран ожидает от дружественной ему России, в чьих территориальных водах в Каспийском море 25 июля произошла атака Украины на иранское судно, приведшая к гибели иранского гражданина, «серьезного ответа» на нападение.