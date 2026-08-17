В Черном море был атакован греческий нефтяной танкер

Речь идет о танкере класса Суэцмакс (Suezmax) под названием «Скирос». Он способен вмещать около 1 млн баррелей нефти. Собеседники агентства заявили, что эта партия якобы была российской, хотя КТК в основном загружает казахстанские нефтепродукты. Доказательств источники не приводят. Украинская сторона отказалась комментировать удар по судну.