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В Черном море был атакован греческий нефтяной танкер

Наталья Захарова

Греческий нефтяной танкер был атакован в Черном море после погрузки на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) под Новороссийском. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Речь идет о танкере класса Суэцмакс (Suezmax) под названием «Скирос». Он способен вмещать около 1 млн баррелей нефти. Собеседники агентства заявили, что эта партия якобы была российской, хотя КТК в основном загружает казахстанские нефтепродукты. Доказательств источники не приводят. Украинская сторона отказалась комментировать удар по судну.

19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. На следующий день КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море.

23 июля минэнерго Казахстана приостановило погрузочные операции на КТК в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии.

27 июля КТК возобновил прием нефти от грузоотправителей, а также операции по отгрузке сырья через морской терминал в порту Новороссийск. Тогда сообщалось, что дальнейшая работа объекта будет осуществляться с учетом оценки текущей обстановки и требований безопасности.

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