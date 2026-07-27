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КТК возобновил прием нефти и восстановил отгрузку через Новороссийск

Ведомости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил прием нефти от грузоотправителей, а также операции по отгрузке сырья через морской терминал в порту Новороссийск. Об этом сообщило министерство энергетики Казахстана.

По данным ведомства, в настоящее время на двух выносных причальных устройствах КТК ведется погрузка танкеров SEAMAJESTY и MILOS. Оба судна принимают нефть компании ТОО «Тенгизшевройл».

В минэнерго подчеркнули, что возобновление приема сырья позволяет нефтедобывающим предприятиям продолжить поставки в трубопроводную систему и восстановить экспортные операции через морской терминал. При этом дальнейшая работа объекта будет осуществляться с учетом оценки текущей обстановки и требований безопасности.

Министерство энергетики Казахстана сообщило, что поддерживает постоянное взаимодействие с руководством КТК, крупнейшими грузоотправителями и другими участниками процесса. Ведомство продолжает контролировать ситуацию и координировать действия, необходимые для обеспечения бесперебойной транспортировки казахстанской нефти.

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Политика / Международные новости

19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. 20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море.

После первой атаки МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, которые доставляют нефть КТК, являются недопустимым посягательством на экономические интересы. Такие действия угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва поддерживает позицию МИД Казахстана и осуждает действия Украины в отношении объекта.

23 июля минэнерго Казахстана приостановило погрузочные операции на КТК в целях обеспечения безопасности судов, экипажей и экологии.

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