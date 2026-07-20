Захарова назвала атаку на КТК попыткой дестабилизировать мировой нефтяной рынок

20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море. Судно NELSA, находившееся на погрузке, получило повреждения, возник пожар, пострадавших нет. Погрузка нефти остановлена. Пожар был ликвидирован силами погрузочных бригад и аварийных служб КТК. Интернациональный экипаж из 22 человек эвакуирован на буксирах, на борту остались капитан и старший помощник. Танкер сохранил плавучесть, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено.