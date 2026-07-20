Захарова назвала атаку на КТК попыткой дестабилизировать мировой нефтяной рынок
Киев продолжает попытки нанести ущерб объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Недавние атаки стали пятым случаем нападения на предприятие, которое находится под защитой международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, КТК объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы. Захарова отметила, что среди стран те, кто оказывает военную и финансовую помощь Украине.
Официальный представитель МИДа также сообщила, что Москва поддерживает позицию МИД Казахстана и осуждает действия Украины в отношении объекта. Произошедшее свидетельствует о стремлении Киева дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках, сказала Захарова. Она также призвала международное сообщество дать оценку произошедшему.
19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. Компания подчеркнула, что погрузка нефти остановлена, пострадавших и жертв среди сотрудников КТК, а также подрядных организаций нет, розлива нефти не произошло.
В этот же день МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, которые доставляют нефть КТК, являются недопустимым посягательством на экономические интересы. Такие действия, считает ведомство, угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. Казахстанская сторона потребовала немедленно прекратить удары, а также обеспечить безопасность инфраструктуры для экспорта нефти страны.
20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море. Судно NELSA, находившееся на погрузке, получило повреждения, возник пожар, пострадавших нет. Погрузка нефти остановлена. Пожар был ликвидирован силами погрузочных бригад и аварийных служб КТК. Интернациональный экипаж из 22 человек эвакуирован на буксирах, на борту остались капитан и старший помощник. Танкер сохранил плавучесть, разлива нефти и ее воспламенения в танках не допущено.