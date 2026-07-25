Песков назвал энергетическим терроризмом удары ВСУ по инфраструктуре КТК

19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. 20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море.