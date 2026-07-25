Песков назвал энергетическим терроризмом удары ВСУ по инфраструктуре КТК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал энергетическим терроризмом удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
«То, что они творят в Черном море, то, что они творят в Азовском море, – это террористические атаки, международные террористические атаки, потенциально крайне опасные», – подчеркнул представитель Кремля (цитата по «РИА Новости»).
19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. В результате возник пожар, его потушили с участием вспомогательных сил аварийного реагирования КТК. 20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море.
После первой атаки МИД Казахстана заявил, что удары по танкерам, которые доставляют нефть КТК, являются недопустимым посягательством на экономические интересы. Такие действия, считает ведомство, угрожают жизни и безопасности экипажей гражданских судов. Казахстанская сторона потребовала немедленно прекратить удары, а также обеспечить безопасность инфраструктуры для экспорта нефти страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва поддерживает позицию МИД Казахстана и осуждает действия Украины в отношении объекта. Произошедшее свидетельствует о стремлении Киева дестабилизировать ситуацию на мировых нефтяных рынках, сказала Захарова. Она также призвала международное сообщество дать оценку произошедшему.