WSJ: Белый дом призвал Украину воздержаться от ударов в Черном море

Chevron работает в Казахстане с 1993 г. и уже потратила около $48 млрд на расширение Тенгиза, доведя его мощность до 1 млн баррелей в сутки. Компания добивается продления контракта с правительством Казахстана после 2033 г. Между тем Украина, столкнувшись с предупреждениями США, вероятно, переключится на другие, менее политически чувствительные цели в рамках своей кампании против российской энергетической инфраструктуры, считают эксперты.