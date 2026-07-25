WSJ: Белый дом призвал Украину воздержаться от ударов в Черном море
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Киев о недопустимости атак на нероссийские суда в Черном море, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Глава компании Chevron Майк Уорт и его заместители обсуждали с высокопоставленными чиновниками США ситуацию в регионе, стремясь защитить масштабные операции Chevron в Казахстане от сопутствующего ущерба в ходе российско-украинского конфликта.
В Вашингтоне подчеркнули, что Каспийский трубопроводный консорциум является жизненно важным каналом поставок казахстанской энергии на европейские рынки и служит альтернативой российским энергоносителям. В случае продолжения ударов Chevron будет вынуждена сократить добычу на Тенгизе, поскольку порт Новороссийск не располагает значительными мощностями по хранению нефти, отмечают аналитики.
Недавняя атака украинских дронов поразила четыре танкера в Черном море близ Новороссийска, включая один зафрахтованный Chevron. Удары привели к ограничению погрузки нефти в КТК, по которому проходит около 2% мировых суточных поставок. Это вынудило Казахстан сократить добычу из-за нехватки мощностей для хранения. Chevron принадлежит 15% КТК и 50% в крупнейшем месторождении региона – Тенгизе, обеспечивающем около 12% глобальной добычи компании.
Chevron работает в Казахстане с 1993 г. и уже потратила около $48 млрд на расширение Тенгиза, доведя его мощность до 1 млн баррелей в сутки. Компания добивается продления контракта с правительством Казахстана после 2033 г. Между тем Украина, столкнувшись с предупреждениями США, вероятно, переключится на другие, менее политически чувствительные цели в рамках своей кампании против российской энергетической инфраструктуры, считают эксперты.
19 июля два морских танкера Asia с нефтью казахстанских месторождений подверглись целенаправленной атаке украинских беспилотников в ходе погрузочных работ. 20 июля КТК снова сообщил о новой атаке беспилотника на танкер у морского терминала в Черном море.
8 июля аналитик Джованни Стауново сообщил со ссылкой на два источника в соцсети X, что танкер Yasa Polaris компании Chevron, используемый для поставок Каспийского трубопроводного консорциума, был атакован беспилотником у берегов Черного моря России.