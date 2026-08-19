Китай впервые успешно запустил и посадил возвращаемую ракету
Китайская частная космическая компания LandSpace впервые успешно запустила ракету-носитель, первая ступень которой после старта вернулась на Землю и совершила посадку на суше. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».
Ракета Zhuque-3 (ZQ-3) стартовала в 07:35 по местному времени (02:35 мск) с площадки «Дунфэн» космодрома Цзюцюань на севере Китая. Первая ступень аппарата после выполнения своей части полета приземлилась в соответствии с графиком на площадке в уезде Миньцинь провинции Ганьсу.
Успешное возвращение ступени стало очередным технологическим достижением КНР в разработке многоразовых ракет-носителей. При этом вторая ступень ZQ-3 продолжила полет и вывела на орбиту спутник «Хунху-3».
17 августа китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) запустила спутник для дистанционного зондирования Земли CZ-2C («Чанчжэн», также известен как Long March 2C). Старт прошел в 11:02 по пекинскому времени (06:02 мск) с космодрома «Тайюань». Это 664-я миссия для серии «Чанчжэн».
В июле директор NASA Джаред Айзекман заявил, что Китай может осуществить высадку человека на Луну раньше, чем на спутник Земли вернутся американские астронавты. При этом Айзекман выразил уверенность, что американцам удастся опередить Пекин. В мае он заявлял, что NASA намерено к 2032 г. развернуть на Луне американскую обитаемую станцию. Высадка американских астронавтов на Луну может состояться в 2028 г., говорил он в феврале.