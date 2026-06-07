Китай создаст крупнейший в мире астрономический центр к середине 2030-х годов

В апреле «Ведомости» сообщали, что в 2026 г. китайское государство рассчитывает запустить телескоп «Сюньтянь» («Патрулирующий небо»), который будет двигаться по той же орбите, что и «Тяньгун», периодически с ней состыковываясь. Сейчас на станции завершает свою полугодовую миссию экипаж миссии «Шэньчжоу-21» из трех человек.