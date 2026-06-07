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Китай создаст крупнейший в мире астрономический центр к середине 2030-х годов

Ведомости

Китай планирует к середине 2030-х гг. построить крупнейший в мире астрономический центр на вершине горы Сайшитэн в провинции Цинхай. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, комплекс объединит несколько крупных телескопов с диаметром зеркал от 6,5 до 14,5 м, а также десятки вспомогательных инструментов. По словам представителя Национальные астрономические обсерватории Китая Дэн Лицая, суммарная светособирающая способность будущего центра должна превзойти возможности известных обсерваторий на вершине Мауна-Кеа.

Ключевыми объектами проекта станут 14,5-метровый большой оптический телескоп (LOT) стоимостью около 2,5 млрд юаней (примерно $369 млн) и 6,5-метровый многообъектный обзорный телескоп (MUST).

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В феврале агентство «Синьхуа» сообщало, что Китай успешно провел комплексные летные испытания новой ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (Long March 10), предназначенной для пилотируемых полетов к Луне, а также системы аварийного спасения корабля «Мэнчжоу» («Лодка мечты»). Завершение испытаний стало «важным поэтапным прорывом» в реализации национальной программы пилотируемых полетов на Луну.

По данным агентства, КНР уже провела серию огневых испытаний двигателей для «Чанчжэн-10», а также тесты элементов лунного посадочного модуля «Ланьюэ». Новая ракета-носитель и корабль «Мэнчжоу» рассматриваются как ключевые элементы китайской лунной миссии. Их цель – осуществить высадку тайконавтов на поверхность спутника Земли до 2030 г.

В апреле «Ведомости» сообщали, что в 2026 г. китайское государство рассчитывает запустить телескоп «Сюньтянь» («Патрулирующий небо»), который будет двигаться по той же орбите, что и «Тяньгун», периодически с ней состыковываясь. Сейчас на станции завершает свою полугодовую миссию экипаж миссии «Шэньчжоу-21» из трех человек.

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