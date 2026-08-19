Путин поручил восстановить поврежденные складские мощности

«Вместе с тем логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – отметил он. Также российский лидер подчеркнул, что восстановление объектов инфраструктуры требуется сделать на качественно новом уровне.