Путин поручил восстановить поврежденные складские мощности
Президент России Владимир Путин поручил правительству восстановить российские складские мощности, поврежденные в результате атак украинских беспилотников. Об этом глава государства заявил в ходе Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Вместе с тем логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу», – отметил он. Также российский лидер подчеркнул, что восстановление объектов инфраструктуры требуется сделать на качественно новом уровне.
В заседании участвуют в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Российские склады все чаще подвергаются ударам со стороны украинских беспилотников. 18 августа логистический комплекс Wildberries в Богородском округе Московской области получил повреждения из-за атаки дрона. 16 августа из-за удара БПЛА обрушился склад фармкомпании в подмосковном Домодедове. Кроме основного здания, повреждения получили больше 20 объектов.
В тот же день из-за атаки беспилотников загорелся склад Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске. Как отметил глава Подмосковья Алексей Воробьев, сотрудников эвакуировали, пострадавших из-за удара нет.