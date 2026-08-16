В Домодедово обрушился склад фармкомпании
В подмосковном Домодедове после атаки беспилотников произошло возгорание и обрушение склада на территории ПЛК «Северное Домодедово». Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
Площадь обрушившегося здания составляет 56 000 кв. м. Пожар локализован, угрозы распространения огня нет. К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы специальной техники.
Помимо основного здания, повреждения получили около 21 объекта. Речь идет о фасадах и крышах зданий, оконных стеклах и автомобилях. Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия и устранять последствия атаки.
Власти округа призвали жителей сохранять спокойствие и получать информацию только из официальных источников.
Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возгорании склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске из-за атаки украинских беспилотников. В момент ударов БПЛА сотрудников эвакуировали в укрытие, пострадавших нет. Беспилотник упал на частный дом в Раменском округе, в результате погиб 83-летнего житель. В Подольске трое пострадали, в Кашире повреждено здание полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промышленного объекта. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.
Всего минувшей ночью сбито 187 дронов в Подмосковье. Над Россией средства ПВО ликвидировали 822 украинских беспилотника. Атаки ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом. ПВО работала также над Азовским и Черным морями.