В Домодедово обрушился склад фармкомпании

Утром губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о возгорании склада Wildberries на территории индустриального парка «Коледино» в Подольске из-за атаки украинских беспилотников. В момент ударов БПЛА сотрудников эвакуировали в укрытие, пострадавших нет. Беспилотник упал на частный дом в Раменском округе, в результате погиб 83-летнего житель. В Подольске трое пострадали, в Кашире повреждено здание полиции, в Воскресенске – отдельные сооружения промышленного объекта. В Чехове повреждены частный дом в поселке Мещерское и здание церковной школы в деревне Якшино.