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Верховную раду могут перевести «в более безопасное место» из-за атак ВС РФ

Ведомости

Верховную раду Украины могут перевести «в более безопасное место» из-за интенсивных российских атак. Об этом заявил украинский депутат Никита Потураев в интервью Comments.ua.

По его словам, среди парламентариев обсуждается возможность перевести работу законодательного органа в специально оборудованное защищенное помещение.

В ночь на 10 августа ВС РФ нанесли удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В числе пораженных целей – логистические центры в Киеве и металлургический комбинат в Запорожье. 8 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве.

19 августа российские войска взяли под контроль населенный пункт Водянское, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР).

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