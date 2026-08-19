Верховную раду могут перевести «в более безопасное место» из-за атак ВС РФ
Верховную раду Украины могут перевести «в более безопасное место» из-за интенсивных российских атак. Об этом заявил украинский депутат Никита Потураев в интервью Comments.ua.
По его словам, среди парламентариев обсуждается возможность перевести работу законодательного органа в специально оборудованное защищенное помещение.
В ночь на 10 августа ВС РФ нанесли удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины. В числе пораженных целей – логистические центры в Киеве и металлургический комбинат в Запорожье. 8 августа ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве.
19 августа российские войска взяли под контроль населенный пункт Водянское, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР).