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Посол КНР в РФ: Китай готов противостоять ядерным амбициям Японии

Ксения Наумчик

Россия и Китай намерены выступать против возможного обретения Японией ядерного оружия и усиления ее военного потенциала. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в статье для ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва и Пекин считают необходимым сохранять внимание к процессам, связанным с изменением оборонной политики Токио. По его словам, исторические события нельзя предавать забвению, а послевоенные международные принципы должны оставаться основой мирового порядка.

Посол заявил, что Россия и Китай готовы взаимодействовать с другими государствами, которые придерживаются позиции защиты исторической справедливости и международного права. По его словам, страны подтвердили приверженность сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны, необходимость решительного противодействия проявлениям японского милитаризма, а также готовность государств укреплять глобальную стабильность и способствовать построению более равноправной и сбалансированной системы международных отношений.

Лавров: Япония перешла все границы приличий

Политика / Международные отношения

13 августа Япония выдвинула ноту протеста российскому послу Николаю Ноздреву в связи с посещением Путиным острова Итуруп, расположенного на юге Курил. Япония назвала данные территории «историческими территориями страны» и заявила о намерении ужесточить санкции в отношении РФ.

14 августа официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь призвал Японию соблюдать международный порядок, установленный после Второй мировой войны. Дипломат также добавил, что КНР выступает за сохранение соглашений, достигнутых по итогам Второй мировой войны и ВОВ.

18 августа МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства. Российская сторона подчеркнула, что считает суверенитет и юрисдикцию над южными Курильскими островами незыблемыми. В ведомстве заявили, что территории вошли в состав России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН.

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