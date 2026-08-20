Посол КНР в РФ: Китай готов противостоять ядерным амбициям Японии

18 августа МИД России вызвал посла Японии в Москве Акиру Муто и выразил ему протест в связи с высказываниями японского руководства. Российская сторона подчеркнула, что считает суверенитет и юрисдикцию над южными Курильскими островами незыблемыми. В ведомстве заявили, что территории вошли в состав России по итогам Второй мировой войны и закреплены соответствующими договоренностями союзных держав и Уставом ООН.