Российские военные взяли под контроль Николайполье и Матяшево в ДНР

18 августа российское военное ведомство заявило, что ВС РФ заняли Ореховатку и Красноподолье в ДНР. Первый населенный пункт взяли подразделения «Южной» группировки войск, а второй – военнослужащие «Центра». 17 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль ВС РФ Андреевской Общины в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. А 16 августа ведомство заявило о взятии Кудиевки в Харьковской области и Першомарьевки в ДНР.