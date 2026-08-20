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Главная / Политика /

Российские военные взяли под контроль Николайполье и Матяшево в ДНР

Елена Вострикова

Российские бойцы взяли под контроль населенные пункты Николайполье и Матяшево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, Николайполье заняли подразделения «Южной» группировки войск, а Матяшево – подразделения группировки войск «Центр».

Минобороны также сообщило, что за сутки потери Вооруженных сил Украины на всех направлениях составили около 1400 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два бронетранспортера Stryker американского производства.

19 августа Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск Водянского в ДНР. Населенный пункт заняли подразделения группировки «Центр».

18 августа российское военное ведомство заявило, что ВС РФ заняли Ореховатку и Красноподолье в ДНР. Первый населенный пункт взяли подразделения «Южной» группировки войск, а второй – военнослужащие «Центра». 17 августа Минобороны сообщало о переходе под контроль ВС РФ Андреевской Общины в ДНР и Новосолошино в Запорожской области. А 16 августа ведомство заявило о взятии Кудиевки в Харьковской области и Першомарьевки в ДНР.

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