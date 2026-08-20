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Журналиста FAZ объявили в международный розыск после вопроса об убийстве русских

Сергей Пахомов

Журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса объявили в международный розыск после того, как он задал вопрос об убийстве русских на пресс-конференции в Сербии. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в органах правопорядка.

Мартенс был на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и сербского лидера Александра Вучича, которая прошла 8 августа. Журналист спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». Газета FAZ публично дистанцировалось от его скандального высказывания, подчеркнув, что не поддерживает его позицию.

Высказывание Мартенса вызвало международный скандал. После его на сайте Change.org появилась петиция об увольнении журналиста из издания, которую через некоторое время заблокировали.

13 августа российская сторона сообщила, что рассматривает возможность привлечения Мартенса к правовой ответственности из-за его высказывания. 14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы услышать реакцию Сербии на вопрос немецкого журналиста. 18 августа посольство России в Германии призвало прокуратуру Берлина оценить высказывание немецкого корреспондента с правовой стороны.

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