Журналиста FAZ объявили в международный розыск после вопроса об убийстве русских

Журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса объявили в международный розыск после того, как он задал вопрос об убийстве русских на пресс-конференции в Сербии. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника в органах правопорядка.