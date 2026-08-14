Лавров призвал Сербию к ответу после слов журналиста об убийстве русских
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы услышать реакцию Сербии на вопрос немецкого журналиста о том, как европейцы могут помочь Украине «убивать больше русских».
«Когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Сербии Александр Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию», – сказал он в интервью ИС «Вести» (цитата по «РИА Новости»).
8 августа на пресс-конференции в Белграде журналист Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». В дипмиссии отметили, что такие заявления непростительны. При этом правительство Германии никак не отреагировало на слова журналиста.
Позже была создана петиция, в которой требовали увольнения Мартенса. 11 августа платформа Change.org временно заблокировала доступ к ней из Германии.
13 августа российское посольство в Германии заявило, что Россия применит к Мартенсу соответствующие правовые механизмы.