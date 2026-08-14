Лавров призвал Сербию к ответу после слов журналиста об убийстве русских

«Когда на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича этот вопрос прозвучал, я видел, что президент Сербии Александр Вучич просто опешил. Конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию», – сказал он в интервью ИС «Вести» (цитата по «РИА Новости»).