Верховный суд указал на «соразмерность» наказания «Яблока» и найденных нарушений

Суд первой инстанции, несмотря на доводы «Яблока», верно определил обстоятельства, «имеющие значение для административного дела», говорится в тексте. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму и «всестороннем исследовании» доказательств, которых было достаточно для того, чтобы принять законное и обоснованное решение.