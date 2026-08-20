Верховный суд указал на «соразмерность» наказания «Яблока» и найденных нарушений

Верховный суд указал на «соразмерность» наказания «Яблока» и найденных нарушенийОснований для отмены решения в апелляционном порядке нет, указал суд
Отмена регистрации федерального списка «Яблока» на выборах в Госдуму из-за нарушений является «соразмерной мерой ответственности с учетом характера и количества таких нарушений». К такому выводу пришла апелляционная коллегия Верховного суда (ВС), с определением которой ознакомились «Ведомости».
Суд первой инстанции, несмотря на доводы «Яблока», верно определил обстоятельства, «имеющие значение для административного дела», говорится в тексте. Позиции суда были мотивированы и основаны на правильном истолковании закона о выборах в Госдуму и «всестороннем исследовании» доказательств, которых было достаточно для того, чтобы принять законное и обоснованное решение.
Кроме того, при вынесении вердикта были соблюдены нормы материального и процессуального права, в связи с чем оснований для отмены или изменения решения в апелляционном порядке нет, указал Верховный суд.
18 августа Центризбирком России принял постановление об исключении партии «Яблока» из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму. «Яблоко» стояло вторым номером. Теперь в бюллетене осталось 10 партий, их нумерация не поменялась. Теперь после правящей «Единой России» идет ЛДПР, которая стала третьей в бюллетене.
17 августа ВС утвердил исключение федерального списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в парламент. Суд посчитал, что оппозиционная партия нарушила авторские права при агитации и спонсировалась из-за рубежа. В ходе апелляции представители «Яблока» отметили, что ряд претензий истца не были проверены на достоверность.
После оглашения позиций представители «Яблока» попросили суд о приобщении к делу 20 новых доказательств. По всем из них они получили отказ при поддержке представителей Генпрокуратуры и ЦИК. По итогам заседания решение о снятии с выборов вступило в силу.