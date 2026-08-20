Минфин США ввел санкции против лиц, связанных с Ираном
Министерство финансов США объявило о новых санкциях, связанных с Ираном. Соответствующие изменения внесены в список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В частности, под ограничения попали граждане Турции Ондер Деде, Халил Ибрагим Качмаз и Юнус Алпер Йылмаз. Американское ведомство связывает их с силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Кроме того, в санкционный список включен гражданин Ирана Масуд Мусафар, которого OFAC связывает с ливанским движением «Хезболла». Ограничения также введены против нескольких граждан Турции, которые, по данным американского Минфина, имеют отношение к «Хезболле».
OFAC также обновило информацию о самой «Хезболле», дополнительно указав на ее связь с силами «Кудс» КСИР. В американском санкционном перечне организация теперь также обозначена как транснациональная террористическая группа.
Одновременно Минфин США расширил санкционные списки в рамках других программ. Под ограничения попали физические и юридические лица из Кубы и Эквадора, а также ряд рыболовных судов под флагом Эквадора.
20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую кампанию против Ирана после отказа Тегерана заключить сделку. По его словам, Тегеран не воспользовался предоставленной возможностью, поэтому США с этого дня начинают «самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринимавшуюся против какой-либо страны».
18 августа Трамп сообщил, что никаких переговоров США с Ираном сейчас не ведется и не планируется. «Морская блокада остается в полной силе», – заявил американский лидер.