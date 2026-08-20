Минфин США ввел санкции против лиц, связанных с Ираном

Кроме того, в санкционный список включен гражданин Ирана Масуд Мусафар, которого OFAC связывает с ливанским движением «Хезболла». Ограничения также введены против нескольких граждан Турции, которые, по данным американского Минфина, имеют отношение к «Хезболле».