Вучич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров в Сербии

Вучич подчеркнул, что обращение Белграда к Москве за помощью не было связано с политическими причинами. По его словам, Сербии требовался крупный самолет, способный перевозить и сбрасывать большие объемы воды. «Европейцы имеют то же, что и мы, у них отличное оборудование, фантастические самолеты, Super Puma и так далее, но все это сейчас есть и у нас. Нам было нужно что-то большее», – сказал президент.