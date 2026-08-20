Вучич поблагодарил Россию за помощь в тушении пожаров в Сербии
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил Россию за предоставление спецборта МЧС для помощи в борьбе с природными пожарами. Его слова передает Радио и телевидение Сербии (РТС).
Вучич подчеркнул, что обращение Белграда к Москве за помощью не было связано с политическими причинами. По его словам, Сербии требовался крупный самолет, способный перевозить и сбрасывать большие объемы воды. «Европейцы имеют то же, что и мы, у них отличное оборудование, фантастические самолеты, Super Puma и так далее, но все это сейчас есть и у нас. Нам было нужно что-то большее», – сказал президент.
По словам Вучича, российский Ил-76 за один из заходов сбросил 21 т воды непосредственно на очаг пожара, благодаря чему удалось спасти около 50 дачных домов в поселке Труйно. Всего за день российский самолет сбросил в районе возгораний более 200 т воды.
Сейчас в тушении пожаров в Сербии участвуют 445 человек, включая 189 сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Вучич отметил, что борьбу с огнем осложняют сильный ветер и жара: температура на песчаной местности достигает 50 градусов.
Сложная ситуация сохраняется в Шушаре, Гребенаце и поселке Труйно, тогда как в Кайташово обстановка несколько улучшилась.
Воздушное судно МЧС прибыло в Сербию накануне. Помощь была направлена на фоне сложной ситуации с природными пожарами в республике. Власти страны обратились к Москве за помощью.
15 августа в Сербии заявили, что уровень воды в Дунае на территории Сербии опустился до минимума за последние 100–150 лет, что осложняет борьбу с лесными пожарами.