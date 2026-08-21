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Кандидат в генсеки ООН предложила договориться о неприсоединении Украины к НАТО

Ведомости

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки предложила попробовать договориться о неприсоединении Украины к НАТО в рамках урегулирования конфликта. Об этом она заявила в ООН.

«Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом», – сказала Баки (цитата по «РИА Новости»).

В июне 2024 г. президент РФ Владимир Путин назвал условия по прекращению огня с Украиной. В их числе – вывод украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО, а также прежние цели – демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что условия Путина для мирных переговоров с Украиной бессрочные. Песков тогда подтвердил позицию Кремля, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, но, по его словам, данный факт не может быть препятствием для ведения переговоров с Киевом.

4 августа бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО.

«Очень хорошо знаю НАТО. Около 12 лет, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. К сожалению, мы никогда в него не вступим», – сказал Залужный.

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