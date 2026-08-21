Прибалтика, Польша и Чехия вызывают опасения у МИДа перед выборами

20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности 55 стран наблюдать за выборами в Госдуму. По ее словам, среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Захарова также отметила, что 12 августа генеральный секретарь СНГ Ильхом Нематов получил удостоверение международного наблюдателя. Именно он станет во главе наблюдательной миссии организации, где в составе более чем 100 экспертов.