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Прибалтика, Польша и Чехия вызывают опасения у МИДа перед выборами

Ксения Наумчик

Прибалтийские страны, Польша, Нидерланды и Чехия вызывают наибольшие опасения у российских властей в преддверии выборов депутатов Госдумы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер в интервью «РИА Новости».

Дипломат сказал, что в этих государствах существует высокий уровень антироссийских настроений среди политических элит. Райдер отметил, что именно там Москва ожидает наиболее сложную ситуацию вокруг зарубежных избирательных участков.

Представитель МИДа также заявил о возможности провокаций в день голосования за пределами России. По его словам, российская сторона ожидает акций у зданий дипломатических представительств.

20 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о готовности 55 стран наблюдать за выборами в Госдуму. По ее словам, среди тех, кто подтвердил свое участие, есть привычные российские партнеры из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Захарова также отметила, что 12 августа генеральный секретарь СНГ Ильхом Нематов получил удостоверение международного наблюдателя. Именно он станет во главе наблюдательной миссии организации, где в составе более чем 100 экспертов.

Тогда же МИД предупредил россиян о провокациях перед выборами в Госдуму. В связи с этим ведомство призвало граждан РФ, особенно находящихся за рубежом, проявлять бдительность.

17 августа председатель комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев сообщил о готовящихся провокациях со стороны иноагентов. Он уточнил, что у российских посольств за рубежом планируется проведение фейковых экзитполов.

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