Тайвань предложил увеличить военные расходы на 18% в 2027 году

9 августа The New York Times сообщала, что Тайвань создает флоты дронов и беспилотных ударных катеров для защиты от Китая. Американские командиры, разработавшие эту стратегию, называют ее «адским ландшафтом»: подавление сил вторжения волнами дронов, ракет и артиллерии сделает десантную операцию весьма рискованной.