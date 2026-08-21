Тайвань предложил увеличить военные расходы на 18% в 2027 году
Власти Тайваня предложили увеличить расходы на оборону в 2027 г. на 18%. В результате чего военный бюджет острова впервые превысит $34,5 млрд, сообщил Clash Report.
Согласно проекту, военные расходы превысят 1,1 трлн новых тайваньских долларов и составят более 3% ВВП. Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что увеличение финансирования должно «продемонстрировать решимость острова укреплять свою обороноспособность».
Особое внимание власти намерены уделить развитию асимметричных средств ведения боевых действий. Расходы на это направление, включая беспилотники, планируется увеличить на 91% до 144,5 млрд новых тайваньских долларов. Дополнительное финансирование также предусмотрено для закупки ракет.
Проект бюджета уже одобрил кабинет министров, теперь его должен рассмотреть законодательный юань, где большинство принадлежит оппозиционным партиям.
9 августа The New York Times сообщала, что Тайвань создает флоты дронов и беспилотных ударных катеров для защиты от Китая. Американские командиры, разработавшие эту стратегию, называют ее «адским ландшафтом»: подавление сил вторжения волнами дронов, ракет и артиллерии сделает десантную операцию весьма рискованной.