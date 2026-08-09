NYT: Тайвань запустил массовое производство дронов и беспилотных ударных катеров

Как пишет издание, Тайвань уже создал командование прибрежных боевых действий, объединив дроны, мобильные ракетные установки и артиллерию в «прибрежный щит». Парламент пока обсуждает бюджет на закупку дронов: правительство предлагает $6,5 млрд за пять лет, оппозиция – $7,4 млрд за шесть лет с упором на локализацию производства. В I квартале 2026 г. Тайвань экспортировал дронов на $115 млн, превысив показатель за весь 2025 г. Основной рынок – Чехия, откуда многие дроны попадают на Украину.