NYT: Тайвань запустил массовое производство дронов и беспилотных ударных катеров
Тайвань создает флоты дронов и беспилотных ударных катеров для защиты от Китая, пишет The New York Times. Американские командиры, разработавшие эту стратегию, называют ее «адским ландшафтом»: подавление сил вторжения волнами дронов, ракет и артиллерии сделает десантную операцию весьма рискованной.
Как заявил в парламенте генерал-лейтенант, директор департамента стратегического планирования минобороны Тайваня Хуан Вэньци, работы по созданию дронов и средств противодействия им начались поздно, но за последние два года ситуация начала меняться.
6 августа военные Тайваня показали журналистам учения в центральной части острова, где отрабатывалось применение дронов для разведки в рамках ежегодных маневров «Хань Гуан», которые продлятся 10 дней. В ходе учений отрабатываются действия по уничтожению беспилотников противника.
Правительство заявляет, что Тайвань должен производить 100 000 дронов в месяц к 2030 г., причем около половины – на экспорт. Планируется, что военные получат более 210 000 летающих и морских дронов.
Как пишет издание, Тайвань уже создал командование прибрежных боевых действий, объединив дроны, мобильные ракетные установки и артиллерию в «прибрежный щит». Парламент пока обсуждает бюджет на закупку дронов: правительство предлагает $6,5 млрд за пять лет, оппозиция – $7,4 млрд за шесть лет с упором на локализацию производства. В I квартале 2026 г. Тайвань экспортировал дронов на $115 млн, превысив показатель за весь 2025 г. Основной рынок – Чехия, откуда многие дроны попадают на Украину.
15 июля официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при госсовете КНР Чжу Фэнлянь сообщила, что Китай отвергает попытки демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня определить статус-кво в регионе в рамках формулы «два государства».
В декабре 2025 г. глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, поскольку считает его неотъемлемой частью Китая. Лавров также назвал лицемерием со стороны некоторых западных стран призывы сохранить статус-кво по тайваньскому вопросу.
Тайваньская проблема касается определения статуса Тайваня после гражданской войны в Китае и окончания Второй мировой войны. Пекин настаивает, что Тайвань является частью КНР и другие государства должны соблюдать принцип «одного Китая» для сотрудничества с ним.