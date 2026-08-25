Генпрокуратура Армении раскрыла детали дела Кочаряна
Генпрокуратура Армении завела в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна уголовное дело по трем статьям, сообщило ведомство на своем сайте. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и отмывании денег в особо крупном размере.
По данным ведомства, уголовное преследование в отношении Кочаряна было начато 24 августа. Ему вменяют три эпизода злоупотребления должностными полномочиями, два эпизода получения взятки в особо крупном размере и четыре эпизода отмывания денег в особо крупном размере.
В рамках того же дела уголовное преследование начато еще в отношении девяти человек, в том числе сына Кочаряна, бывшего министра обороны, экс-премьера и бывшего мэра Еревана.
Как утверждает следствие, в период президентства Кочаряна в 1998–2008 гг. государственная недвижимость и земельные участки передавались связанным с ним лицам и компаниям по ценам значительно ниже рыночных и без проведения публичных торгов. Речь, в частности, идет о земельных участках в Ереване, санатории «Капутак Севан» и имуществе теннисной спортивной школы.
Еще два эпизода связаны с предполагаемым получением взяток. По версии прокуратуры, в одном случае Кочарян фактически получил 56 объектов недвижимости общей стоимостью около 2,6 млрд драмов (604,5 млн руб.). В другом случае на имя его сына были оформлены 30% компании «Тойота Ереван» в обмен на содействие в приобретении государственной земли по заниженной стоимости.
25 августа Антикоррупционный комитет сообщил, что в Армении были задержаны шесть человек, включая Кочаряна и его старшего сына Седрака.
В июне ЦИК Армении дал согласие на начало уголовного преследования в отношении Кочаряна. Решение связано с расследованием, касающимся сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 г. Его адвокат Арам Орбелян заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает выдвинутые обвинения необоснованными. Адвокат также уточнил, что расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г. Защита утверждает, что в материалах дела отсутствуют основания для предъявления претензий бывшему главе государства.