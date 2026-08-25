Генпрокуратура Армении раскрыла детали дела Кочаряна

В июне ЦИК Армении дал согласие на начало уголовного преследования в отношении Кочаряна. Решение связано с расследованием, касающимся сделок с недвижимостью, совершенных в период с 2004 по 2009 г. Его адвокат Арам Орбелян заявил, что его подзащитный не имеет отношения к указанным операциям и считает выдвинутые обвинения необоснованными. Адвокат также уточнил, что расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 г. Защита утверждает, что в материалах дела отсутствуют основания для предъявления претензий бывшему главе государства.