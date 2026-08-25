Песков: Россия уверена в победе в спецоперации
Россия уверена в победе в спецоперации, а способы ее достижения будут зависеть от развития ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, какой в Москве видят победу.
По словам Пескова, Россия по-прежнему открыта для мирного урегулирования конфликта. Но в условиях отсутствия таких способов продолжается спецоперация.
24 августа зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на достижение победы в видимой перспективе. «Все рассчитываем на то, что это будет в видимой перспективе сейчас», – сказал он на встрече с активом женского движения партии (цитата по «РИА Новости»).
26 июля президент РФ Владимир Путин также выразил уверенность в победе России. «У меня нет сомнений ни на секунду», – сказал он на встрече с военнослужащими Военно-морского флота.
Тогда Путин отметил, что спецоперация «рано или поздно» завершится, однако возникшее в обществе чувство единства необходимо сохранить.