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МИД: обвинения Парижа во вмешательстве в президентскую кампанию не удивляют

Елена Вострикова

Попытки обвинить Россию во вмешательстве в начавшуюся во Франции президентскую кампанию 2027 г. не вызывают удивления у Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения о якобы связанных с Россией кибератаках.

По словам Захаровой, французские власти целенаправленно формируют образ России как противника и пытаются объяснять действиями Москвы собственные проблемы и просчеты в экономике и внешней политике.

На этом фоне, отметила дипломат, заявления французского агентства Viginum, занимающегося противодействием иностранному цифровому вмешательству, о вмешательстве России в президентскую кампанию 2027 г. не стали неожиданностью для Москвы.

«Мы видим, что для многих кандидатов борьба за президентское кресло предполагает в качестве элемента «обязательной программы» выпуск громких заявлений о борьбе с «российской угрозой» и поддержке киевского режима», – сказала Захарова.

13 июля стало известно о намерении МИД Франции вызвать российского дипломата в связи с обвинениями в кибератаках. 17 июля временный поверенный в делах России во Франции был вызван во французское внешнеполитическое ведомство. По данным МИДа, российская сторона отвергла предъявленные обвинения, назвав их голословными и бездоказательными.

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