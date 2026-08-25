МИД: обвинения Парижа во вмешательстве в президентскую кампанию не удивляют

13 июля стало известно о намерении МИД Франции вызвать российского дипломата в связи с обвинениями в кибератаках. 17 июля временный поверенный в делах России во Франции был вызван во французское внешнеполитическое ведомство. По данным МИДа, российская сторона отвергла предъявленные обвинения, назвав их голословными и бездоказательными.