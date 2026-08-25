В США и Британия стали продавать меньше одежды больших размеров из-за «Оземпика»

В мае «Ведомости» писали со ссылкой на отчет агентства DSM Group, что объем российского рынка препаратов для лечения ожирения по итогам 2025 г. достиг 44,6 млрд руб. Из него следует, что по сравнению с позапрошлым годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозу этой компании, в 2026 г. он прибавит еще почти 70% до 75 млрд руб. Таким образом, за два года этот сегмент может вырасти более чем в 4 раза, делают вывод в DSM Group.