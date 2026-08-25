В США и Британия стали продавать меньше одежды больших размеров из-за «Оземпика»
В США ретейлеры стали сокращать ассортимент одежды больших размеров на фоне распространения препаратов для похудения, включая «Оземпик». Об этом сообщил Bloomberg. Эксперты отрасли связывают изменение спроса с быстрым ростом числа людей, принимающих препараты группы GLP-1.
Как сообщает издание, примерно в 21% американских домохозяйств есть хотя бы один человек, использующий GLP-1. В Великобритании этот показатель составляет около 9% и, как ожидается, продолжит расти. В консалтинговой компании Accenture отмечают, что из-за распространения препаратов размерная структура спроса на одежду меняется очень быстро.
В частности, H&M, которая в 2023 г. расширила линейку женской одежды в США до размера 4XL для онлайн-продаж, теперь отказалась от размеров 3XL и 4XL. В компании объяснили решение недостаточным спросом, но отказались связывать его непосредственно с препаратами для похудения. Сокращение количества товаров больших размеров также зафиксировано у Aritzia, Mango и Zara.
Проблемы наблюдаются и у специализированных сетей. Американский ритейлер Torrid, выпускающий одежду для женщин размеров от 10 до 30, объявил о закрытии более 170 магазинов.
Аналогичная тенденция наблюдается в Великобритании. При этом британская блогер Стефани Йебоа рассказала Bloomberg, что заметила сокращение ассортимента plus-size сразу у нескольких популярных ритейлеров: у одного из них исчез отдельный раздел одежды больших размеров, а у другого часть моделей перестала выпускаться в ее размере.
При этом участники рынка предупреждают, что снижение спроса на большие размеры может оказаться временным: после прекращения приема GLP-1 люди могут вновь набирать вес, а в процессе терапии размеры могут колебаться. Дополнительным фактором для ритейлеров остается стоимость производства: по оценке основательницы британского бренда Manners London Салли Мэннерс, выпуск вещи размера XL может обходиться на 60% дороже аналогичной модели XS.
В мае «Ведомости» писали со ссылкой на отчет агентства DSM Group, что объем российского рынка препаратов для лечения ожирения по итогам 2025 г. достиг 44,6 млрд руб. Из него следует, что по сравнению с позапрошлым годом он увеличился в 2,5 раза. По прогнозу этой компании, в 2026 г. он прибавит еще почти 70% до 75 млрд руб. Таким образом, за два года этот сегмент может вырасти более чем в 4 раза, делают вывод в DSM Group.