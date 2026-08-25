Двое добровольцев «БАРС-Курск» погибли в приграничье
Двое добровольцев бригады «БАРС-Курск» погибли в ходе выполнения боевых задач в курском приграничье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Одним из погибших бойцов был 32-летний командир отделения подразделения РЭБ Сергей Самылов, который до вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) работал в Воронеже. Он добровольно заключил контракт с бригадой в марте 2025 г.
Вторым оказался 43-летний водитель роты РЭБ Виталий Маренцев, который ранее работал водителем на заводе в Кореневском районе Курской области. Он заключил контракт летом 2025 г. Его родной брат служит в том же подразделении, у бойца осталось четверо детей.
Хинштейн сообщил, что бойцов посмертно представят к государственным и региональным наградам.
23 августа добровольцы из «БАРС-Курск» с помощью пулемета уничтожили баллистическую ракету ВСУ. Ракета была запущена из Сумской области, предполагалось, что она ударит по стратегическому объекту под Тулой.