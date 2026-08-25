Двое добровольцев «БАРС-Курск» погибли в приграничье

Вторым оказался 43-летний водитель роты РЭБ Виталий Маренцев, который ранее работал водителем на заводе в Кореневском районе Курской области. Он заключил контракт летом 2025 г. Его родной брат служит в том же подразделении, у бойца осталось четверо детей.