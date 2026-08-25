Politico: хакеры атаковали чиновников ЕС через WhatsApp

Документ был представлен представителям правительств стран Евросоюза в июле. В нем захват учетных записей высокопоставленных чиновников называется одной из основных киберугроз для ЕС в 2026 г. По данным издания, это первый случай, когда структуры Евросоюза официально связали подобные атаки с иностранными государствами.