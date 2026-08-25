Politico: хакеры атаковали чиновников ЕС через WhatsApp
Поддерживаемые государствами хакеры атаковали чиновников Евросоюза через WhatsApp
Документ был представлен представителям правительств стран Евросоюза в июле. В нем захват учетных записей высокопоставленных чиновников называется одной из основных киберугроз для ЕС в 2026 г. По данным издания, это первый случай, когда структуры Евросоюза официально связали подобные атаки с иностранными государствами.
Для атак злоумышленники использовали целевой фишинг и методы социальной инженерии. Хакеры составляли персонализированные сообщения, чтобы убедить конкретных чиновников перейти по вредоносным ссылкам или открыть зараженные вложения.
Один из способов получения доступа к аккаунтам заключался в том, что хакеры выдавали себя за чат-бот службы поддержки и пытались получить у пользователей коды подтверждения. Это позволяло злоумышленникам захватывать учетные записи и читать входящие сообщения и групповые чаты.
С начала года институты ЕС столкнулись с восемью «значительными» инцидентами в сфере кибербезопасности, следует из презентации. В Евросоюзе также указали на отсутствие единой системы для безопасного обмена конфиденциальными и секретными документами между различными институтами блока.
16 августа премьер-министр Франции Себастьен Лекорню провел кризисное совещание для выработки ответных мер в связи с кибератакой на налоговую службу, о которой стало известно на прошлой неделе.
Атака, проведенная в июне – июле, была раскрыта на прошлой неделе. Хакер получил доступ к информации о 678 000 аккаунтов физических лиц и предприятий, включая данные о налогооблагаемых доходах и ставках удержания налога, а также адреса и площади объектов недвижимости.