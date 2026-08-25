Самолет главы ЦРУ покинул Внуково

25 августа телеканал CBS сообщил, что Рэтклиф прилетел в Россию для «встреч в Москве». Для него это первый визит в столицу РФ в качестве главы ведомства. Его визит может быть связан с обсуждением ситуации вокруг Украины и Ирана, в частности, стороны могут обсудить альтернативу договоренностям Анкориджа и американские предложения по Донбассу.