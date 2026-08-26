СК возбудил дело после удара по складу Wildberries в Котовске
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после удара ВСУ по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
ВСУ атаковали логистический центр с помощью беспилотников, в результате чего на складе произошел пожар. На месте происшествия работают следователи, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства инцидента.
В СК подчеркнули, что регулярные удары по складам представляют из себя акты терроризма, направленные против гражданского населения.
Утром губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что после атаки ВСУ загорелся складской комплекс Wildberries в Котовске. В результате атаки два сотрудника центра пострадали. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали. Первышов отметил, что склад был полностью уничтожен. Жителей Котовска власти попросили оставаться дома из-за дыма от пожара.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus сообщили, что на объекте не осуществляется прием новых поставок товаров.