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СК возбудил дело после удара по складу Wildberries в Котовске

Сергей Пахомов

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) после удара ВСУ по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

ВСУ атаковали логистический центр с помощью беспилотников, в результате чего на складе произошел пожар. На месте происшествия работают следователи, собирая доказательства и устанавливая все обстоятельства инцидента.

В СК подчеркнули, что регулярные удары по складам представляют из себя акты терроризма, направленные против гражданского населения.

Утром губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что после атаки ВСУ загорелся складской комплекс Wildberries в Котовске. В результате атаки два сотрудника центра пострадали. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали. Первышов отметил, что склад был полностью уничтожен. Жителей Котовска власти попросили оставаться дома из-за дыма от пожара.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Rus сообщили, что на объекте не осуществляется прием новых поставок товаров.

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