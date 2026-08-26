СК возбудил дело после удара по складу Wildberries в Котовске

Утром губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что после атаки ВСУ загорелся складской комплекс Wildberries в Котовске. В результате атаки два сотрудника центра пострадали. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали. Первышов отметил, что склад был полностью уничтожен. Жителей Котовска власти попросили оставаться дома из-за дыма от пожара.