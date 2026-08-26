Песков не знает о решении Швейцарии относительно замороженных активов РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией относительно признания Швейцарией отсутствия оснований для конфискации замороженных российских активов. Об этом он сказал в ходе брифинга.
«Я не знаком, честно говоря, с этим решением, с этим заявлением. Поэтому я ничего не могу вам сказать», – сказал Песков.
25 августа официальный представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике Фабиан Майенфиш заявил «РИА Новости», что у Берна отсутствуют правовые основания для конфискации российских частных активов, полученных законным путем, или активов Центрального банка России.
Объем замороженных в Швейцарии российских активов к июню 2026 г. достиг 8,5 млрд швейцарских франков ($10,4 млрд). Год назад эта сумма составляла 7,4 млрд франков ($8,4 млрд).
28 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более $2,2 млрд. Он удовлетворил его частично и взыскал в пользу истца, ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», более $194,2 млн. Причиной иска, поступившего в мае 2025 г., стала блокировка в 2022 г. ценных бумаг истца, хранившихся на счетах Национального расчетного депозитария. Мера была применена из-за международных санкций.