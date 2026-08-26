Песков не знает о решении Швейцарии относительно замороженных активов РФ

28 июля Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск к бельгийскому Euroclear Bank о взыскании более $2,2 млрд. Он удовлетворил его частично и взыскал в пользу истца, ООО «Специализированное финансовое общество «Силициум-2», более $194,2 млн. Причиной иска, поступившего в мае 2025 г., стала блокировка в 2022 г. ценных бумаг истца, хранившихся на счетах Национального расчетного депозитария. Мера была применена из-за международных санкций.