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Главная / Экономика /

США сохранили оценку роста ВВП во II квартале на уровне 1,5%

Ксения Наумчик

Американская экономика во II квартале 2026 г. увеличила ВВП на 1,5% в пересчете на годовые темпы. Это следует из данных бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Согласно опубликованным данным, темп роста ВВП остался на уровне, который был указан в первой оценке.

17 июня Федеральная резервная система (ФРС) США оставила ключевую процентную ставку без изменений, сохранив целевой диапазон на уровне 3,5–3,75% годовых. В ФРС указали, что инфляция по-прежнему превышает целевой ориентир в 2%.

Как сообщали «Ведомости» 16 июня, госдолг США в мае вырос на $0,24 трлн и достиг $39,2 трлн, следует из данных минфина США. По итогам 2025 фискального года, который завершился в конце сентября 2025 г., госдолг составлял 124% от ВВП. По прогнозам МВФ, к 2031 г. он увеличится до 142% ВВП. Средняя ставка обслуживания долга, по данным минфина США, на конец мая составляла 3,35% (она растет начиная с 2021 г., когда показатель находился на уровне 1,6%).

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