В Китае после схода селя пропавшими числятся 558 человек, трое погибли

26 августа мощный поток воды обрушился в реку Бхоте-Коши в горной части Непала. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести ранее числились более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала Ratopati, в результате наводнения в Непале погибли не менее 157 человек.