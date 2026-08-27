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В Китае после схода селя пропавшими числятся 558 человек, трое погибли

Ксения Наумчик

В Китае в районе КПП «Гьиронг» («Цзилун») на границе КНР и Непала в городском округе Шигадзе Тибетского автономного района в результате схода селя погибли три человека, еще 558 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным китайского телевидения, среди пропавших 260 человек являются иностранными гражданами. Двое жителей уезда Ресуо спасены.

26 августа мощный поток воды обрушился в реку Бхоте-Коши в горной части Непала. Вода пришла со стороны Тибета. Стихийное бедствие затронуло районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Подъем уровня воды в реке привел к разрушениям на территории регионов. Власти объявили режим повышенной готовности в населенных пунктах ниже по течению. Причиной крупного паводка стали землетрясение и последовавший за ним оползень. По данным управления Непала по туризму, после наводнения пропавшими без вести ранее числились более 380 туристов, в том числе 291 иностранный гражданин. По данным телеканала Ratopati, в результате наводнения в Непале погибли не менее 157 человек.

Советник-посланник посольства России в Непале Ринчен Ракшаев заявил, что по меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне наводнения в Непале, связь с ними утрачена. Речь идет о районе паводка на реках Бхоте-Коши и Тришули.

Разрушительное наводнение в Непале: кадры с места
В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив&nbsp;дома, дороги, мосты и электростанции.
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В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. / Niranjan Shrestha / AP

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