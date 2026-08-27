Захарова проведет следующий брифинг МИДа на полях ВЭФа

Во Владивостоке и Приморском крае введут дополнительные ограничения на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Они затронут судоходство, воздушное пространство и автомобильное движение. С 31 августа по 4 сентября запретят стоянку и передвижение судов в бухтах Новик, Аякс и Парис залива Петра Великого, а также в Амурском заливе в районе низководного моста. Ограничение распространится в том числе на маломерные, парусные, спортивные, пассажирские и прогулочные суда, гидроциклы, грузовые суда, буксиры и бункеровщики. На время форума также ограничат использование воздушного пространства в радиусе 250 км над Владивостоком.