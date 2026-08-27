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Захарова проведет следующий брифинг МИДа на полях ВЭФа

Ксения Наумчик

Следующий еженедельный брифинг МИД России пройдет во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Захарова проинформировала журналистов в завершении брифинга.

ВЭФ состоится 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФа станет «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.

Во Владивостоке и Приморском крае введут дополнительные ограничения на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Они затронут судоходство, воздушное пространство и автомобильное движение. С 31 августа по 4 сентября запретят стоянку и передвижение судов в бухтах Новик, Аякс и Парис залива Петра Великого, а также в Амурском заливе в районе низководного моста. Ограничение распространится в том числе на маломерные, парусные, спортивные, пассажирские и прогулочные суда, гидроциклы, грузовые суда, буксиры и бункеровщики. На время форума также ограничат использование воздушного пространства в радиусе 250 км над Владивостоком.

15 августа советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков заявил, что в ходе выступления президента Владимира Путина на форуме ожидается «много важных заявлений». «И конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – сказал он.

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