Захарова проведет следующий брифинг МИДа на полях ВЭФа
Следующий еженедельный брифинг МИД России пройдет во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Захарова проинформировала журналистов в завершении брифинга.
ВЭФ состоится 1–4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФа станет «Дальний Восток – развитие во благо людей». Организатором форума выступает фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России.
Во Владивостоке и Приморском крае введут дополнительные ограничения на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ). Они затронут судоходство, воздушное пространство и автомобильное движение. С 31 августа по 4 сентября запретят стоянку и передвижение судов в бухтах Новик, Аякс и Парис залива Петра Великого, а также в Амурском заливе в районе низководного моста. Ограничение распространится в том числе на маломерные, парусные, спортивные, пассажирские и прогулочные суда, гидроциклы, грузовые суда, буксиры и бункеровщики. На время форума также ограничат использование воздушного пространства в радиусе 250 км над Владивостоком.
15 августа советник президента РФ и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФа Антон Кобяков заявил, что в ходе выступления президента Владимира Путина на форуме ожидается «много важных заявлений». «И конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу», – сказал он.