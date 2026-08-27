Жителей Херсона призвали к эвакуации из-за повреждения ТЭЦ
Жители Херсона должны серьезно подумать над собственной эвакуацией, поскольку из-за критических повреждений теплоэлектростанции (ТЭЦ) город может остаться без отопления и электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель украинской военной администрации города Александр Прокудин.
«Рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в обычном режиме этой зимой мы уже не можем», – подчеркнул он.
Он дополнил, что власти работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения, но они вряд ли окажутся эффективными. В связи с этим Прокудин призвал тех, у кого есть возможность уехать, сделать это.
24 августа Bloomberg писал, что Украину ожидает тяжелая зима на фоне увеличения производства российских ракет и сокращения возможностей Киева по их перехвату. Еще одним фактором агентство называет ситуацию с украинскими портами. Через черноморские порты проходило около 90% экспорта зерна страны, однако с конца июля они полностью прекратили работу из-за нехватки средств ПВО для их защиты.