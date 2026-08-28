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Силы ПВО уничтожили два БПЛА на подлете к Москве

Ксения Наумчик

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили два украинских беспилотника, направленных в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. О налете дронов Собянин проинформировал в 05:37 мск.

Московский аэропорт «Жуковский» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании полетов, статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Меры введены для обеспечения безопасности.

За день 27 августа было сбито 39 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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