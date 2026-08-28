Силы ПВО уничтожили два БПЛА на подлете к Москве

Московский аэропорт «Жуковский» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений на использование неба в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании полетов, статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Меры введены для обеспечения безопасности.