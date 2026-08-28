Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность выйти из ОПЕК
Венесуэла рассматривает возможность выхода из Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Каракас уже обсуждал этот вопрос с представителями США, но окончательного решения пока не принял, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, выход из ОПЕК может создать условия для более масштабного присутствия в нефтяной отрасли Венесуэлы международных компаний, в том числе американских.
Венесуэла была одной из пяти стран – основательниц ОПЕК в 1960 г. Bloomberg отмечает, что в последние годы ее влияние внутри организации снизилось на фоне экономического кризиса и санкционных ограничений. В 2026 г. ОПЕК уже покинули ОАЭ, а власти Ирака сообщали о возможном пересмотре своего участия в организации.
19 августа сообщалось, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало индийской государственной нефтегазовой компании Oil and Natural Gas Corp (ONGC) лицензию на возобновление работы на замороженных проектах в Венесуэле.
Разрешение снимает одно из основных препятствий для инвестиций ONGC в венесуэльские проекты. Директор по финансам компании Анупам Агарвал заявлял, что лицензия может позволить нарастить добычу, заключать новые соглашения и взять на себя оперативное управление некоторыми проектами государственной нефтяной компании PDVSA. Кроме того, решение OFAC позволяет разморозить около $500 млн невыплаченных дивидендов.