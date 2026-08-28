Bloomberg: Венесуэла рассматривает возможность выйти из ОПЕК

Венесуэла была одной из пяти стран – основательниц ОПЕК в 1960 г. Bloomberg отмечает, что в последние годы ее влияние внутри организации снизилось на фоне экономического кризиса и санкционных ограничений. В 2026 г. ОПЕК уже покинули ОАЭ, а власти Ирака сообщали о возможном пересмотре своего участия в организации.