Военкоматы смогут получать доступ к широкой информации о призывниках

В 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу. На нее призываются граждане от 18 до 30 лет с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. Количество призывников в этом году должно составить 261 000 человек.