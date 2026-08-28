Военкоматы смогут получать доступ к широкой информации о призывниках
Сотрудники Вооруженных сил РФ могут получить доступ к расширенной информации о призывниках и их близких родственниках для определения их пригодности к воинской службе, говорится в проекте документа, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.
«Приказываю: определить перечень информации, которую должностные лица Вооруженных сил Российской Федерации имеют право получать на безвозмездной основе для определения пригодности граждан РФ и военнослужащих ВС РФ к военной службе на отдельных воинских должностях», – говорится в тексте документа.
Согласно проекту, сотрудники ВС РФ имеют право получать информацию от федеральных госорганов, госорганов регионов, а также от предприятий, учреждений и организаций независимо от форм их собственности.
В 2025 г. президент России Владимир Путин подписал указ о круглогодичном призыве на военную службу. На нее призываются граждане от 18 до 30 лет с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2026 г. Количество призывников в этом году должно составить 261 000 человек.