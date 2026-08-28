Песков: Путин пока не планирует телефонный разговор с Трампом

Также главы государств созванивались 9 марта. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Ирана и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран.