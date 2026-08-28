Песков: Путин пока не планирует телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Вопрос о возможности разговора с американским лидером прозвучал после приезда директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По словам Пескова, глава государства не встречался с ним, а все общение происходило по линии спецслужб.
Последний раз Путин созванивался с Трампом в День независимости США 4 июля. Российский лидер поздравил коллегу с праздником, а также в ходе разговора предложил ему приехать в РФ. Кроме того, обсуждались вопросы двусторонней и международной повестки дня.
Также главы государств созванивались 9 марта. Тогда они обсудили ситуацию вокруг Ирана и ведущиеся при участии представителей США трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию. Путин высказал ряд соображений, направленных на скорейшее политико-дипломатическое урегулирование иранского конфликта, в том числе с учетом проведенных контактов с лидерами стран Персидского залива, с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, руководителями ряда других стран.