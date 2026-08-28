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Bloomberg сообщил о восстановлении поставок нефти через Персидский залив

Сергей Пахомов

Экспорт нефти через Персидский залив восстановился до 15–16 млн баррелей в день. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные инвестиционного банка Goldman Sachs Group Inc.

По данным агентства, нынешний уровень все еще на 7-8 млн баррелей ниже довоенного периода, но значительно выше минимума в 5-6 млн баррелей в день, которые были в марте.

«Рост темных переправ со стороны специализированных грузоотправителей и передач с корабля на корабль показывает, что производители и грузоотправители адаптируются к конфликту на Ближнем Востоке», – отметили аналитики Goldman.

Однако оценить точное количество нефти, проходящей проходит через залив, сложно, поскольку танкеры часто отключают спутниковые транспондеры, чтобы избежать обнаружения. Аналитики Goldman подчеркнули, что, хотя большая часть нефти выходит из Персидского залива, потоки сжиженного природного газа и очищенного топлива ниже.

14 августа «Ведомости» писали, что военные действия в Персидском заливе, начатые США и Израилем с целью смены руководства Ирана не достигли своих целей. Однако ответная блокада Ормузского пролива Тегераном привела к максимальным с 2022 г. ценам на нефть и обогатила предприятия американского ТЭКа. Как пишет Reuters, американские нефтяные компании смогли заработать рекордную прибыль на фоне войн в Персидском заливе.

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