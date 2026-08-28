Bloomberg сообщил о восстановлении поставок нефти через Персидский залив

14 августа «Ведомости» писали, что военные действия в Персидском заливе, начатые США и Израилем с целью смены руководства Ирана не достигли своих целей. Однако ответная блокада Ормузского пролива Тегераном привела к максимальным с 2022 г. ценам на нефть и обогатила предприятия американского ТЭКа. Как пишет Reuters, американские нефтяные компании смогли заработать рекордную прибыль на фоне войн в Персидском заливе.