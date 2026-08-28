Объем поставок с Казахстаном вырос на 4% за семь месяцев

Вопрос о показателях поставок между Россией и Казахстаном обсудили в ходе рабочей встречи заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и вице-министра транспорта Казахстана Максата Калиакпарова. Представители ведомств посетили железнодорожный пункт пропуска «Илецк-1». В ходе встречи было отмечено, что по итогам 2025 г. общий объем перевозок между странами составил 92 млн т, что на 3,5% больше показателей 2024 г.