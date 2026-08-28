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Объем поставок с Казахстаном вырос на 4% за семь месяцев

Анна Суслова

Объем поставок между Россией и Казахстаном за семь месяцев 2026 г. составил 56,1 млн т, что на 4% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта страны.

Вопрос о показателях поставок между Россией и Казахстаном обсудили в ходе рабочей встречи заместителя министра транспорта РФ Валентина Иванова и вице-министра транспорта Казахстана Максата Калиакпарова. Представители ведомств посетили железнодорожный пункт пропуска «Илецк-1». В ходе встречи было отмечено, что по итогам 2025 г. общий объем перевозок между странами составил 92 млн т, что на 3,5% больше показателей 2024 г.

Отдельное внимание было уделено вопросам повышения пропускной способности на «Илецк-1» и ускорению обработки грузов на станции. Стороны договорились реализовать комплекс мер для разрешения данного вопроса.

25 августа министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что страна готова поставлять нефть в РФ несмотря на антироссийские санкции. Также российскую нефть начнут перерабатывать на НПЗ «Конденсат» республики при условии, что 30% продукции Казахстан будет оставлять себе. Сам завод на 50% принадлежит России.

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