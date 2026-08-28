Минфин США продлил лицензию сербской нефтяной компании NIS до 30 сентября

«Продленная лицензия позволяет нам продолжить поставки, одновременно ведется работа над долгосрочным решением для NIS. Приоритет заключается в том, чтобы у граждан и бизнеса было достаточно топлива и чтобы энергетическая безопасность Сербии ни в один момент не оказалась под угрозой», – заявила министр.