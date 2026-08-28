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Минфин США продлил лицензию сербской нефтяной компании NIS до 30 сентября

Решение позволяет НПЗ в Панчево продолжить работу
Татьяна Мозолевская

Минфин США продлил лицензию на работу компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) до 30 сентября, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Ее слова передает RTS.

Новую операционную лицензию выдало управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Решение позволяет NIS продолжить деятельность, в том числе работу нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Джедович-Ханданович отметила, что в условиях нестабильной международной обстановки для Сербии особенно важно иметь возможность опираться на собственные нефтеперерабатывающие мощности. По ее словам, атаки на НПЗ в России и Саудовской Аравии влияют на доступность и стоимость дизельного топлива.

«Продленная лицензия позволяет нам продолжить поставки, одновременно ведется работа над долгосрочным решением для NIS. Приоритет заключается в том, чтобы у граждан и бизнеса было достаточно топлива и чтобы энергетическая безопасность Сербии ни в один момент не оказалась под угрозой», – заявила министр.

Она добавила, что власти Сербии за последние 18 месяцев обеспечивали бесперебойное снабжение населения топливом, несмотря на возникавшие сложности.

Ранее лицензия действовала до 28 августа. 17 июня Джедович-Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций.

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