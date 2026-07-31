Минфин США продлил лицензию NIS до 28 августа

Министр также сообщила, что государство продолжает следить за переговорами между российской стороной и венгерской компанией MOL относительно будущего NIS. Она отметила, что власти приняли меры для защиты национальных интересов и стремятся обеспечить для страны более выгодные условия в случае возможного перехода NIS под контроль MOL, чем условия продажи компании в 2008 г.