Минфин США продлил лицензию NIS до 28 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило лицензию на операционную деятельность компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), находящейся под американскими санкциями, до 28 августа 2026 г. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии.
После публикации решения министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что продление лицензии является позитивным сигналом, поскольку позволяет компании продолжать закупку и поставку сырой нефти. При этом она подчеркнула, что сохраняющаяся неопределенность вокруг будущего NIS остается серьезной проблемой для страны.
Министр также сообщила, что государство продолжает следить за переговорами между российской стороной и венгерской компанией MOL относительно будущего NIS. Она отметила, что власти приняли меры для защиты национальных интересов и стремятся обеспечить для страны более выгодные условия в случае возможного перехода NIS под контроль MOL, чем условия продажи компании в 2008 г.
Министр добавила, что низкий уровень воды в Дунае осложняет импорт нефти и нефтепродуктов, поэтому для стабильного снабжения внутреннего рынка особенно важно, чтобы нефтеперерабатывающий завод в Панчево продолжал работать на полной мощности.
1 июля OFAC продлило лицензию на операционную деятельность NIS до 31 июля. 19 июня РТС сообщило, что управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США продлило операционную NIS до 1 июля. 17 июня Джедович-Ханданович и венгерская нефтегазовая компания MOL подписали соглашение, определяющее условия управления сербской нефтяной компанией NIS в случае выкупа российского пакета акций.