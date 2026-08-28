Россия ведет переговоры с Индией и Вьетнамом о перевозках по Севморпути
Россия ведет активные переговоры с компаниями из Индии и Вьетнама о перевозках грузов по Северному морскому пути (СМП), сообщил «РИА Новости» министр транспорта РФ Андрей Никитин.
По его словам, наиболее конкретный интерес к маршруту сейчас проявляет Китай. Китайская компания Sea Legend Shipping запускает регулярный контейнерный сервис из Нинбо через российскую Арктику в британский порт Филикстоу.
«Кроме того, мы ведем активные переговоры с индийскими и вьетнамскими партнерами», – сказал Никитин в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Министр отметил, что международный интерес к перевозкам по Севморпути сохраняется и постепенно расширяется за счет новых потенциальных партнеров.
Китайская судоходная компания Sea Legend 15 августа объявила о запуске первого регулярного контейнерного рейса в Европу по Северному морскому пути. Как говорится в публикации The Wall Street Journal, контейнеровоз Dubai Tower отправится по маршруту Нинбо – Феликстоу вдоль северного побережья России.