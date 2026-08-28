Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
ASTR210,1-0,52%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,54+0,18%RGBITR770,08+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ушаков назвал главного гостя и единственного иностранного лидера на ВЭФ

На высоком уровне будут представлены Китай, Монголия и Мьянма
Илья Лакстыгал

«Главным гостем» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 1–4 сентября станет президент Индонезии Прабово Субианто, заявил 28 августа на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей». Субианто станет также и единственным иностранным главой государства на ВЭФ.

«На этот раз президент Индонезии господин Субианто – главный гость 11-го Восточного экономфорума», – сказал Ушаков. Индонезийский лидер примет участие в пленарной сессии ВЭФ 3 сентября вместе с президентом России Владимиром Путиным, который выступит там «с большой речью». Перед пленарной сессией президенты России и Индонезии проведут встречу в формате «делового завтрака».

На высоком уровне во Владивостоке, включая пленарную сессию ВЭФ, будут представлены Китай – зампремьера Госсовета Дином Сюэсяном, Монголия – премьером Ням-Осорын Учралом, Мьянма – вице-президентом Нью Со. С Учралом Путин проведет двустороннюю встречу 2 сентября – это первая поездка главы монгольского правительства в Россию.

Ушаков назвал состав делегации, повестку и встречи Путина на саммите ШОС в Бишкеке

Политика / Международные отношения

Кроме этих лиц на ВЭФ будут «весьма солидные делегации деловых кругов» Индонезии, «солидные деловые команды» приедут из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и «некоторых других стран АСЕАН», добавил Ушаков. Всего, по его словам, на ВЭФ ожидаются где-то свыше 5000 участников из «порядка 70 стран».

Главная тема ВЭФ – «Дальний Восток: развитие во благо людей». На форуме пройдет более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, бизнес-диалогов, включая бизнес-диалоги «Россия – АСЕАН», «Россия – Вьетнам», «Россия – Индия», «Россия – Китай» и «Россия – Монголия» и отдельные «важные деловые встречи», в частности, 4 сентября состоится 8-й Российско-китайский энергетический бизнес-форум.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её