Ушаков назвал главного гостя и единственного иностранного лидера на ВЭФ

Кроме этих лиц на ВЭФ будут «весьма солидные делегации деловых кругов» Индонезии, «солидные деловые команды» приедут из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и «некоторых других стран АСЕАН», добавил Ушаков. Всего, по его словам, на ВЭФ ожидаются где-то свыше 5000 участников из «порядка 70 стран».