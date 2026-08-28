Ушаков назвал главного гостя и единственного иностранного лидера на ВЭФ

Ушаков назвал главного гостя и единственного иностранного лидера на ВЭФНа высоком уровне будут представлены Китай, Монголия и Мьянма
«Главным гостем» Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке 1–4 сентября станет президент Индонезии Прабово Субианто, заявил 28 августа на брифинге помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей». Субианто станет также и единственным иностранным главой государства на ВЭФ.
«На этот раз президент Индонезии господин Субианто – главный гость 11-го Восточного экономфорума», – сказал Ушаков. Индонезийский лидер примет участие в пленарной сессии ВЭФ 3 сентября вместе с президентом России Владимиром Путиным, который выступит там «с большой речью». Перед пленарной сессией президенты России и Индонезии проведут встречу в формате «делового завтрака».
На высоком уровне во Владивостоке, включая пленарную сессию ВЭФ, будут представлены Китай – зампремьера Госсовета Дином Сюэсяном, Монголия – премьером Ням-Осорын Учралом, Мьянма – вице-президентом Нью Со. С Учралом Путин проведет двустороннюю встречу 2 сентября – это первая поездка главы монгольского правительства в Россию.
Кроме этих лиц на ВЭФ будут «весьма солидные делегации деловых кругов» Индонезии, «солидные деловые команды» приедут из Индии, Монголии, Мьянмы, Китая, Лаоса и «некоторых других стран АСЕАН», добавил Ушаков. Всего, по его словам, на ВЭФ ожидаются где-то свыше 5000 участников из «порядка 70 стран».
Главная тема ВЭФ – «Дальний Восток: развитие во благо людей». На форуме пройдет более 70 деловых мероприятий, панельных дискуссий, бизнес-диалогов, включая бизнес-диалоги «Россия – АСЕАН», «Россия – Вьетнам», «Россия – Индия», «Россия – Китай» и «Россия – Монголия» и отдельные «важные деловые встречи», в частности, 4 сентября состоится 8-й Российско-китайский энергетический бизнес-форум.