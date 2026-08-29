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Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Ася Султанова

Три человека скончались в результате атак ВСУ по Белгородской области за минувшие сутки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Двое мужчин погибли в Борисовском округе. Еще один мужчина, получивший тяжелые ранения в Ракитянском округе 14 августа, умер в больнице.

В Борисовском, Краснояружском и Шебекинском округах пострадали 14 человек. Среди раненых – два мальчика 9 и 11 лет. Дети находятся в тяжелом состоянии. Их госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Четверо взрослых находятся в стационаре, одна из пострадавших – в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки украинские войска 86 раз атаковали территорию Белгородской области. Силы ПВО сбили и подавили 125 беспилотников.

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. При массированной атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. В больнице находятся двое детей, один из них в тяжелом состоянии.

Два логистических комплекса Ozon в Ростовской области временно остановили работу.

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