Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Белгородской области

Дежурные силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 313 украинских беспилотников над 14 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей. При массированной атаке беспилотников на Ростовскую область пострадали семь человек. В больнице находятся двое детей, один из них в тяжелом состоянии.